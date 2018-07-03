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Акинфеев рассказал о подсказках на матче с испанцами
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Акинфеев рассказал о подсказках на матче с испанцами 

Рамблер 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев рассказал, что футболисты не ждали серии пенальти в матче с Испанией и надеялись на победу в основное время. Об этом сообщает РИА Новости.
«В серии пенальти были подсказки [о манере игры испанцев — прим.ред.]», — заявил голкипер.
Акинфеев отказался отвечать на вопрос о своей «ноге бога», которой он отбил последний мяч, и подчеркнул, что сборная РФ «сделала праздник в тот вечер».
Сборная России в 1/8 финала по пенальти обыграла команду Испании. Матч закончился ничьей (1:1), а серия пенальти — со счетом 4:3 в пользу России.
В заключительном ударе испанцев с 11-метровой отметки Акинфеев отразил мяч Яго Аспаса ногой.
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