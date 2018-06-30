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Первую женщину-комментатора жестко обругали
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Первую женщину-комментатора жестко обругали в соцсетях 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Фото: Sandra Hoever / AP
Телекомпания ZDF, предложившая немецкой журналистке Клаудии Нойманн (Claudia Neumann) прокомментировать матчи чемпионата мира, и интернет-пользователи защищают женщину от нападок недоброжелателей, раскритиковавших ее работу. Об этом сообщает Die Zeit.
Издание отмечает, что телекомпания подала иск против двух пользователей, которые «выразили мнение в социальных сетях против Клаудии Нойманн и ZDF в крайне уничижительной форме». Речь идет об оскорблениях и публичных призывах к преступным действиям.
«По-видимому, некоторые из зрителей все еще не готовы всерьез воспринимать женщину, комментирующую футбол», — заявил директор ZDF Томас Беллут (Thomas Bellut).
Отмечается, что журналистка допустила ошибку в распознавании японского игрока на поле, из-за чего ее принялись оскорблять футбольные болельщики.
В августе 2017 года стало известно, что семь женщин-арбитров впервые обслужат матчи мужского юношеского чемпионата мира по футболу среди игроков не старше 17 лет.
«Мы считаем, что пришло время привлечь женщин-арбитров к работе на мужских турнирах ФИФА», — отметил глава судейского комитета ФИФА Массимо Бузакка.
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