«Футбольные карлики вытесняют Германию»

Лещенко: футбольные карлики вытесняют такие команды, как Германия

Певец и футбольный болельщик Лев Лещенко назвал самые интересные матчи группового этапа чемпионата мира 2018 года.

«Мне кажется, что для нас, как для российских болельщиков, самым интересным был матч, когда мы играли на открытии с Саудовской Аравией, потому что это был фейерверк голов. Ну, а если так по-настоящему, то мне понравились, как ни странно, футбольные карлики, как мы называли некоторые команды. Например, Южная Корея. Южная Корея и Германия — это был сумасшедший матч. Понравились такие команды, как Сенегал, хотя они и не попали дальше. Футбольные «карлики» выросли очень и потеснили такие мощные команды, как Германия», — сказал Лещенко в эксклюзивной беседе с RT.

Он также пожалел о вылете сборной Южной Кореи с ЧМ. Певец назвал своих фаворитов мирового первенства в России.

«Наиболее интересно выглядит Уругвай и Бразилия. Аргентина смотрится неважно. Еще очень крепкой мне видится Бельгия. Англия может «выстрелить». Но мне кажется, что Бразилия и Уругвай дойдут до финала», — заявил Лещенко.

Ранее Лещенко дал прогноз на матч 1/8 финала ЧМ-2018 Испания — Россия.