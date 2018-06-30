Немецкие фанаты покидают Россию

Немецкие фанаты сдают билеты на игры плей-офф ЧМ и покидают Россию

Немецкие футбольные болельщики, разочарованные результатом сборной Германии на чемпионате мира, сдают билеты на игры плей-офф турнира и раньше запланированного покидают Россию

Билеты, сданные немецкими болельщиками, поступают в продажу на сайте Международной федерации футбола (ФИФА). В ФИФА напомнили, что всего болельщики из Германии приобрели около 70 тыс. билетов на матчи чемпионата мира. Платформа перепродажи билетов на матчи ЧМ открыта до 15 июля.

Напомним, немцы заняли четвертое место в группе F и не смогли выйти в плей-офф впервые в истории.

Рейсы из Москвы в Германию на ближайшие выходные переполнены. Немецкие фанаты рассчитывали на успешное выступление своей сборной и покупали билеты на поздние стадии плей-офф.

«День матча со сборной Южной Кореи войдет в историю футбола Германии, как самый черный день», — сказал ТАСС болельщик Александер Линц из Бремена. Он рассказал, что послезавтра планирует посетить Санкт-Петербург, где сходит в Эрмитаж, а после вернется на родину. «На этом празднике футбола мне больше делать нечего», — сетует немецкий футбольный фанат.

Болельщик Маркус Кляйниц, приехавший из Дюссельдорфа , в свою очередь рассказал, что купил билеты на матчи против сборных Швеции и Южной Кореи, а также на 1/8 финала, полуфинал и финал, однако сдал прошлой ночью билеты на два последних матча. Игры 1/8 финала Кляйниц все же решил не пропускать.

Официальные правила возврата и аннулирования билетов гласят, что их нельзя обменять или вернуть, но можно выставить на перепродажу на официальном сайте ФИФА. Владельцам билетов запрещено их дарить, давать в виде пожертвования или предлагать на аукционах и лотереях без согласия ФИФА.