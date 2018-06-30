Анонс матчей 1/8 финала ЧМ-2018

Этап плей-офф чемпионата мира по футболу в России откроется играми с участием стран-тяжеловесов — Франция встретится с Аргентиной в Казани, Португалия сразится с Уругваем в Сочи. В один день на поле выйдут две главные звезды турнира — Лионель Месси Криштиану Роналду . Португалец вернётся на стадион «Фишт», где ранее показал свой боевой настрой, трижды поразив ворота Испании.

32 года без побед и Месси-тренер

Сборная Франции, занявшая первое место в группе С, до последнего надеялась, что встречу с Аргентиной уже в 1/8 финала удастся избежать, однако гол Маркоса Рохо на 86-й минуте спас «альбиселесте» от позора и вывел её в первом раунде плей-офф прямиком на вице-чемпионов Европы.

Турнирная сетка подарила болельщикам невероятную вывеску, однако искромётного футбола в Казани ждать не стоит. Аргентинцы на групповом этапе не показали ничего, а французы действовали очень прагматично и даже в матчах с Перу и Австралией потратили ровно столько сил, сколько было необходимо для победы.

Неудивительно, что именно подопечные Дидье Дешама прервали рекордную для чемпионатов мира 37-матчевую серию по количеству игр без нулевых ничьих, разойдясь миром с Данией в Москве. Даже собственные болельщики освистали трёхцветных после этого матча.

При этом Дешам признался, что у его подопечных есть проблемы со вскрытием обороны соперника, хотя в распоряжении у специалиста имеется одна из сильнейших атакующих троек мирового футбола — Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн и Оливье Жиру. Правда, на троих в России они пока отличились лишь дважды, приём Антуан обошёлся реализованным пенальти в матче с Австралией. Жиру же пока вовсе молчит, при этом в конце мая он обошёл по количеству голов за сборную самого Зинедина Зидана . У Оливье в активе 31 мяч под флагом своей страны.

Главным действующим лицом в составе сборной Аргентины является, конечно, Лионель Месси. Поговаривают, что после разгрома от Хорватии футболисты «альбиселесте» попросту перестали слушать главного тренера Хорхе Сампаоли , а руководство команды взял на себя лидер «Барселоны».

Так это или нет, но по информации СМИ, в следующей игре против Нигерии Сампаоли посоветовался со своим капитаном, прежде чем выпустить на замену его друга Серхио Агуэро. При этом Месси сразу же после финального свистка заявил, что знает, как играет Франция и как её остановить.

Любопытно, что в Казани аргентинцы с Месси вынуждены жить в отеле с видом на граффити с изображением Криштиану Роналду. Год назад во время Кубка Конфедераций здесь останавливался сам португалец. Справедливости ради, чуть позже в городе появилось и граффити, посвящённое Лионелю.

Впрочем, вряд ли постоянное напоминание о Роналду сильно тревожит Месси, ведь настоящим преимуществом «альбиселесте» станет 12-й игрок. В Россию приехала целая армия аргентинских болельщиков, чего нельзя сказать о французах. В том же Санкт-Петербурге во время игры с Нигерией возникало ощущение, что ты находишься в Буэнос-Айресе, так как аргентинцы, преодолев половину земного шара, заполнили практически весь стадион.

Что касается истории противостояния команд, то всего они провели между собой 12 матчей. В семи из них победу праздновали аргентинцы и лишь в двух — французы. Причём, трёхцветные в последний раз обыгрывали соперника в далёком 1986-м в рамках товарищеской игры.

Дважды пути соперников пересекались на чемпионатах мира. На первом мундиале в истории в 1930 году, который проходил в Уругвае, сборная Франции стала одной из немногих команд, добравшихся до Южной Америки. Трёхцветные стартовали с разгрома Мексики — 4:1, но уже в следующем матче с минимальным счётом уступили Аргентине, а после — Чили и отправились обратно домой за многие тысячи километров. «Альбиселесте» же добралась до финала, где уступила хозяевам Уругваю.

Следующая встреча команд в рамках первенства мира также произошла в Южной Америке и пришлась на домашний для аргентинцев ЧМ-1978. Они снова пересеклись на стадии группового этапа, и победа опять осталась за Аргентиной — 2:1. Францию от поражения не спас даже гол Мишеля Платини . А по итогам турнира «Альбиселесте» впервые в истории завоевала Кубок мира.

Прагматичный футбол и рекорд Роналду

Весьма символично, что оба матча 1/8 финала с участием лучших футболистов мира последних лет Месси и Криштиану Роналду состоятся в один день. Пока аргентинец в Казани будет создавать проблемы для вице-чемпионов Европы, действующий чемпион Старого Света Роналду в Сочи вместе со своей командой проэкзаменует Уругвай.

Для Криштиану турнир пока складывается не в пример лучше Месси. В трёх матчах он забил уже четыре мяча. Голов могло быть больше, если бы звезда «Реала» реализовал пенальти в игре с Ираном.

А возвращение в Сочи и вовсе должно получиться для португальца счастливым, ведь именно здесь в матче первого тура группового этапа с Испанией он отметился хет-триком.

В тот день ему пришлось соперничать не только с партнёрами по «Раалу», но и с заклятыми оппонентами по «Барселоне». На этот раз он встретится лицом к лицу с одним из них — Луисом Суаресом , который забил на мундиале уже два мяча.

Интересно, что матч с Уругваем станет для Роналду 38-м на чемпионатах мира и Европы и он сравняется с лидером по этому показателю Бастианом Швайнштайгером.

Правда, не исключено, что команды, имеющие в своих составах немало звёзд, в итоге продемонстрируют максимально закрытый футбол. Не секрет, что и Фернанду Сантуш , и Оскар Табарес проповедуют рациональную игру.

В результате Уругвай на групповом этапе лишь с минимальным счётом одолел скромные Египет и Саудовскую Аравию и все пять своих мячей забил после розыгрыша стандартных положений.

Португалия же в фирменном стиле одолела Марокко — 1:0, и была близка к тому, чтобы без лишних усилий отправить домой Иран.

Неслучайно журналисты перед игрой задали обоим специалистам вопрос: «не боятся ли они, что игра получится скучной». Оба ответили максимально витиевато, а Табарес не постеснялся напомнить, что и закрытый футбол порой приносит результат.

Матч между Уругваем и Португалией станет всего третьим в истории. Впервые они встретились в 1966 году в преддверии чемпионата мира в Англии. Европейская команда разгромила соперника — 3:0, а на самом мундиале добилась максимального для себя результата в истории — завоевала бронзу.

Спустя шесть лет пути команд пересеклись на Кубке независимости Бразилии. Соперники разошлись миром, а португальцы в результате дошли до финала, где с минимальным счётом уступили хозяевам.