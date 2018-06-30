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Ди Мария забил самый дальний гол на ЧМ
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Ди Мария забил самый дальний гол на ЧМ-2018 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария поразил ворота Франции в матче 1/8 финала ЧМ-2018.
30-летний футболист забил ударом с 27,4 метров и это самый дальний гол на текущем мундиале.
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