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1:1. Дзюба забил с пенальти сборной Испании
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Дзюба забил с пенальти сборной Испании 

Рамблер 49 минут назад
Фото: Reuters
Артем Дзюба удачно пробил пенальти в матче России с Испанией в 1/8 финала ЧМ-18, который проходит в эти минуты в «Лужниках». После окончания первого тайма счет составляет 1:1.
Счет в игре был открыт на 12-й минуте. После подачи со штрафного удара Сергей Игнашевич в борьбе с Рамосом отправил мяч в собственные ворота.
Сегодняшний матч определит, кто попадет в четвертьфинал ЧМ-2018. России удалось выйти в плей-офф чемпионата мира впервые с 1986 года. Решающей стала победа над сборной Египта, завершившаяся со счетом 3:1.
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