1:1. Дзюба забил с пенальти сборной Испании

Дзюба забил с пенальти сборной Испании

Артем Дзюба удачно пробил пенальти в матче России с Испанией в 1/8 финала ЧМ-18, который проходит в эти минуты в «Лужниках». После окончания первого тайма счет составляет 1:1.

Счет в игре был открыт на 12-й минуте. После подачи со штрафного удара Сергей Игнашевич в борьбе с Рамосом отправил мяч в собственные ворота.

Сегодняшний матч определит, кто попадет в четвертьфинал ЧМ-2018. России удалось выйти в плей-офф чемпионата мира впервые с 1986 года. Решающей стала победа над сборной Египта, завершившаяся со счетом 3:1.