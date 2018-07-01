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Лоза прокомментировал ход матча Россия-Испания
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Лоза: Гол Дзюбы — это простое везение 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Музыкант и футбольный болельщик Юрий Лоза в эфире НСН признался, что не верит в победа россиян над испанцами.
Второй тайм матча между российской сборной и испанской «Красной Фурией» начался в московских «Лужниках». В первую сорокапятиминутку команды обменялись голами и ушли на перерыв при счете — 1:1. На 11 минуте мяч в российские ворота забил Серхио Рамос. Нападающий Артем Дзюба сравнял счет с пенальти за 5 минут до конца первого тайма.
Музыкант и заядлый футбольный болельщик Юрий Лоза, однако, в победу нашей команды не верит. В эфире НСН он признался, что не поставил бы даже на ничью.
«На стадион я не пошел, смотрю матч из дома. Нам повезло — забили гол с пенальти. Если повезет — забьем еще один. Но в любом случае проиграем. Если бы меня попросили сейчас сделать ставку на тотализаторе, я бы на ничью не поставил», — заявил собеседник агентства.
Лоза отметил, что в нападении россиян нет наигранных связок, в частности, Дзюбе не на кого скидывать мяч. По мнению музыканта, тренерский штаб не использует плюсы у футболистов, которые есть в составе команды.
Музыкант не согласился с утверждением, что этот Чемпионат мира по футболу преподнес уже много сюрпризов.
«Один единственный сюрприз — немцы не вышли. Остальное идет абсолютно логично. Это один из самых предсказуемых чемпионатов. В 1/8 финала вышли те, кто должен был выйти, вчера в матче победили те, кто были сильнее. Вот если бы Аргентина и Португалия обыграли Францию и Уругвая — это были бы сюрпризы. В любом чемпионате кто-то должен проигрывать», — заключил Юрий Лоза.
Добавим, что накануне определилась первая пара четверть финалистов — Уругвай и Франция. Сборные Аргентины и Португалии, которые считались фаворитами турнира, покинули чемпионат. Победитель матча Россия-Испания встретится в четвертьфинале с триумфатором пары Хорватия-Дания.
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