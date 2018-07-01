Россия вышла в 1/4 финала ЧМ

Сборная России обыграла Испанию в серии пенальти и вышла в 1/4 финала ЧМ-2018

В матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018 встречались сборные Испании и России. Встреча проходила в Москве на стадионе «Лужники» и завершилась победой россиян в серии пенальти (1:1, по пенальти — 4-3).

На 12-й минуте защитник россиян Сергей Игнашевич провёл мяч в собственные ворота. Хозяевам мундиаля удалось отыграться на 41-й минуте, когда форвард Артём Дзюба реализовал пенальти. В дополнительное время команды выявить победителя не смогли, а в серии пенальти точнее оказались россияне.

В 1/4 финала чемпионата мира — 2018 сборной России предстоит встретиться с победителем матча Хорватия — Дания, который пройдёт сегодня, 1 июля, в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе.