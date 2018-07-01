Акинфеев сделал заявление после исторической победы

Акинфеев: сейчас ощущаю радость от победы над Испанией и опустошение

Игорь Акинфеев поделился впечатлениями после победы сборной России над Испанией в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018. Встреча проходила в Москве на стадионе «Лужники» и завершилась победой россиян в серии пенальти (1:1, по пенальти — 4-3). «Сейчас ощущаю опустошение. Радость от победы и опустошение, потому что вы сами видели: на протяжении второго тайма и в дополнительное время мы оборонялись, старались сохранить свои ворота на замке, что нам удалось. Чего греха таить, надеялись на пенальти, потому что против Испании всегда тяжело играть. Получилось. Не всегда же испанцам должно везти? Слава богу. >> Россия одержала фантастическую победу над Испанией Действительно можем или это стечение обстоятельств? Думаю, этот вопрос сейчас неуместен. Мы выиграли. Большое спасибо болельщикам за поддержку. Я уже перед турниром много раз говорил, что мы должны объединиться. Думаю, мы это сделали. Мы проводим фантастический чемпионат, и я думаю, что не только наши болельщики, но и болельщики других стран окунулись в эту атмосферу и поняли, что Россия — это страна, где умеют играть в футбол, хотят играть в футбол и умеют организовывать праздники», — сказал Акинфеев в эфире «Все на матч».