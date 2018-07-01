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Черчесов оценил игру сборной России с Испанией
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Черчесов оценил игру сборной России с Испанией 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: ТАСС
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов похвалил своих подопечных, одержавших победу над командой Испании. По его словам, после выхода в четвертьфинал чемпионат для российских футболистов только начинается.
«Мужчины, мои ребята — мужчины», — приводит его слова ТАСС.
Черчесов отметил, что российским футболистам удалось продемонстрировать то, что они наработали во время тренировок.
«Когда играешь 120 минут, то невозможно с этим не считаться, медицинский штаб проверяет наших футболистов, что у них там творится со здоровьем, физиологию никто не отменял», — сказал он.
Черчесов выразил надежду, что соперники России — Хорватия и Дания, которые сыграют в воскресенье в 21.00 мск в Нижнем Новгороде, — тоже будут бороться 120 минут.
По словам тренера, чемпионат мира по футболу только начинается для сборной России после выхода в четвертьфинал турнира. «Эмоции простые, во время игры они выходят, но теперь дело сделано, готовимся к следующей игре», — сказал Черчесов.
«Честно говоря, мучительно перешли на новую систему [игры в пять защитников], тренерскому штабу понятно, как играть, но главные актеры — футболисты, их надо убедить», — продолжил специалист.
Он отметил, что российские игроки «все поняли, все функции исполняли».
«Что касается Артема Дзюбы, то мы так и планировали [его заменить], когда центральные защитники уже были возле нашей штрафной, нам хотелось убегать в отрыв», — добавил он.
Россия впервые в истории вышла в 1/4 финала чемпионата мира по футболу. В воскресном матче наша сборная одержала победу над командой Испании в серии послематчевых пенальти.
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