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Победа сборной вынудила россиян похудеть и напиться
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Победа сборной вынудила россиян похудеть и напиться 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
После победы сборной России в матче с Испанией многие пользователи сети пообещали выполнить различные сложные задания, которые сами и придумали заранее. Все они опубликованы в Twitter.
Большинство юзеров решили связать возможную победу с личными достижениями, поэтому дали обещание сбросить лишний вес после легендарной встречи футболистов.
Также многие фанаты решили устроить себе дополнительный выходной и пообещали напиться в воскресенье, чтобы отметить потенциальный выигрыш российской сборной в 1/8 чемпионата мира.
Другие россияне заявили, что в случае победы готовы кардинально изменить прическу или набить татуировку.
Однако в сети нашлись и совсем нестандартные обещания, некоторые из которых не вписывались в рамки Уголовного кодекса.
1 июля сборная России по футболу вышла в четвертьфинал чемпионата мира, обыграв испанскую команду со счетом 1:1 в серии послематчевых пенальти (4:3). Следующим соперником России станет Хорватия.
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