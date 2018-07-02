Россияне назвали причины победы сборной РФ

Респонденты назвали аналитической службе Рамблера причины победы сборной России в матче с Испанией.

48% опрошенных сочли, что россиянам "просто повезло".

Еще 28% респондентов заявили, что сборная РФ победила, так как хорошо готовилась к матчу.

Часть опрошенных (18%) назвали причиной победы россиян самоуверенность испанцев, привыкших побеждать. Респонденты отметили, что из-за этого испанцы перестали стараться.

Также респонденты (6%) связали исход матча с заменой тренера испанской сборной.

Сборная РФ в 1/8 финала по пенальти обыграла команду Испании. Матч закончился ничьей (1:1), а серия пенальти — со счетом 4:3 в пользу России. Дзюбе удалось сравнять счет в первом тайме, забив гол с пенальти.