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Россияне назвали причины победы сборной РФ
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Россияне назвали причины победы сборной РФ 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Респонденты назвали аналитической службе Рамблера причины победы сборной России в матче с Испанией.
48% опрошенных сочли, что россиянам "просто повезло".
Еще 28% респондентов заявили, что сборная РФ победила, так как хорошо готовилась к матчу.
Часть опрошенных (18%) назвали причиной победы россиян самоуверенность испанцев, привыкших побеждать. Респонденты отметили, что из-за этого испанцы перестали стараться.
Также респонденты (6%) связали исход матча с заменой тренера испанской сборной.
Сборная РФ в 1/8 финала по пенальти обыграла команду Испании. Матч закончился ничьей (1:1), а серия пенальти — со счетом 4:3 в пользу России. Дзюбе удалось сравнять счет в первом тайме, забив гол с пенальти.
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