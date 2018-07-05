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Поезд пустили для перевозки болельщиков в Сочи
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Дополнительный поезд пустили для перевозки болельщиков на матч Россия — Хорватия 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Дополнительный поезд пустили в четверг, 5 июля, для перевозки болельщиков на матч Россия — Хорватия, сообщают «Известия» со ссылкой на Северо-Кавказскую железную дорогу.
Состав следует по маршруту Москва — Имеретинский курорт. Он прибудет на конечную станцию 7 июля в 7:05.
В состав вошли 15 купейных вагонов и вагон-ресторан.
Четвертьфинальный матч в рамках чемпионата мира по футболу 2018 года состоится 7 июля в Сочи. Встреча начнётся в 21:00.
Ранее Nation News сообщало, что во время матчей ЧМ-2018 границу Калининградской области пересекли около 300 тыс. человек.
RT на русском: последние новости
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