Поезд пустили для перевозки болельщиков в Сочи

Дополнительный поезд пустили для перевозки болельщиков на матч Россия — Хорватия

Дополнительный поезд пустили в четверг, 5 июля, для перевозки болельщиков на матч Россия — Хорватия, сообщают «Известия» со ссылкой на Северо-Кавказскую железную дорогу.

Состав следует по маршруту Москва — Имеретинский курорт. Он прибудет на конечную станцию 7 июля в 7:05.

В состав вошли 15 купейных вагонов и вагон-ресторан.

Четвертьфинальный матч в рамках чемпионата мира по футболу 2018 года состоится 7 июля в Сочи. Встреча начнётся в 21:00.

Ранее Nation News сообщало, что во время матчей ЧМ-2018 границу Калининградской области пересекли около 300 тыс. человек.