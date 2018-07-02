Жена украинского чиновника поздравила Россию

Жена президента Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрея Павелко Екатерина Чаус поздравила сборную России с победой над командой Испании в 1/8 финала чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает "Советский спорт".
"Россия — чемпион! Это ж какая крутотенюшка сделать действующих чемпионов! И бе-бе-бе сборной Испании, чтоб не задирали носы! Россия вас сделала! Так-то! Украина с вами, даже в Германии!" — написала Чаус в своем фейсбуке.
Ранее нападающий "Зенита" Александр Кокорин призвал дать игрокам сборной России звания национальных героев.