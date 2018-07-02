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Россиянам захотели дать выходной после победы в 1/8
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Милонов призвал ввести выходные дни после побед сборной России по футболу 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Депутат Госдумы Виталий Милонов поддержал идею ввести выходные дни после побед сборной России по футболу.
«Естественно надо дать людям возможность полдня или денёчек, кто хочет, отдохнуть. Поэтому в понедельник, я считаю, вполне нужно гулять», — цитирует Милонова kp.ru.
Он отметил, что нельзя недооценивать, а тем более критиковать сборную собственной страны.
«Перестали унижать, перестали издеваться — они поверили, что за ними болельщики. И бились, и бились абсолютно с неравными по силе противниками», — заявил Милонов.
Ранее член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв рассказал о совместной с Игорем Лебедевым инициативе о введении выходных в дни матчей сборной России по футболу на чемпионате мира 2018 года.
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