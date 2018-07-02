Россиянам захотели дать выходной после победы в 1/8

Милонов призвал ввести выходные дни после побед сборной России по футболу

Депутат Госдумы Виталий Милонов поддержал идею ввести выходные дни после побед сборной России по футболу.

«Естественно надо дать людям возможность полдня или денёчек, кто хочет, отдохнуть. Поэтому в понедельник, я считаю, вполне нужно гулять», — цитирует Милонова kp.ru.

Он отметил, что нельзя недооценивать, а тем более критиковать сборную собственной страны.

«Перестали унижать, перестали издеваться — они поверили, что за ними болельщики. И бились, и бились абсолютно с неравными по силе противниками», — заявил Милонов.