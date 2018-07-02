Украина бьется в истерике после победы России

Украина бьется в истерике после ошеломительной победы России на ЧМ-2018

Разгром сборной Испании и выход России в четвертьфинала мирового первенства по футболу стал трагедией для многих недоброжелателей нашей страны. Многие высмеивают тактику игры нашей сборной по футболу и ее тренера Станислава Черчесова

Украинские издания с удовольствием перепечатывают и смакуют критику в адрес российских футболистов. Наставника российских футболистов поддели за использованную манеру игры в поединке.

"Примененная тактика игры в три слабых защитника принесла куда больше плодов, нежели действия в два слабых. Выкатив к своим воротам здоровенный красный автобус, усатый кондуктор добился-таки своего, с Божьей помощью дотянув до серии пенальти, в которой милость Всевышнего снизошла на Игоря свет Владимировича", — цитирует авторов Telegram-канала "ЭкСпорт" "Обозреватель". По их словам, они уже не удивятся, если Россия выйдет в финал. "Россия в четвертьфинале — это причина не для радости, а для расследования", "Жена говорит: "Я не удивлюсь, если Россия выиграет чемпионат мира, не умея играть в футбол, но умея шуруя баблом", — пишут в соцсетях украинцы. Друзья, вместо того, чтобы ныть в Твиттере, что некоторые в Украине радуются победе РФ над испанцами, вы записывайте их имена и фамилии и передавайте списки куда надо. — Серый Кардинал (@slevo4kin) 1 July 2018

Примечательно, что не раскритиковали российскую сборную не только украинцы. Остался недоволен игрой соотечественников и российский музыкант Юрий Лоза . Артист заявил, что российским футболистам помогла родная земля. Он считает, что на успех повлияли наших молитвы болельщиков.

"Такой матч, как этот, будут показывать футбольным фанатам в аду. Он получился длительный, муторный, утомительный. Мы не ударили по воротам за весь второй тайм и дополнительное время. Выиграли только за счет пенальти", — цитирует Лозу РИА Новости. По его словам, сборная, которая не ударяет по воротам, не должна выиграть. Мое лицо после матча

Россия — Испания#чм2018пофутболу #ЧМ2018 #WorldCupRussia2018 pic.twitter.com/6JSgOS3Wmw— Михаил Эприкян (@mishakirpe) 1 July 2018

Как ни странно, что за российских футболистов вступилась гражданская жена президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко Екатерина Чаус на своей странице в Facebook. Она поздравила сборную России с победой над Испанией.

После публикации поста на Екатерину Чаус обрушилось море критики. "За позицию она не достойна оставаться в Украине! С таких мелочей начинается предательство своей страны!", "Как можно такое писать то?! Россия Украине враг! Вот дуры тупые", "Вы совесть вообще имеете? Или забыли о таком понятии", — выплеснули свое возмущение на соотечественницу украинцы.