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Суарес и Кавани пропустили тренировку сборной Уругвая
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Суарес и Кавани пропустили тренировку сборной Уругвая перед матчем ЧМ с французами 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Нападающие сборной Уругвая по футболу Луис Суарес и Эдинсон Кавани пропустили тренировку сборной Уругвая перед матчем 1/4 финала плей-офф чемпионата мира с командой Франции. Всего на поле вышли двенадцать человек, передает с места корреспондент ТАСС.
Команда провела тренировку на территории спортивного центра "Борский" в городском округе Бор (Нижегородская область). В течение 15 минут, которые пресса могла наблюдать за занятием, 12 футболистов, включая двух вратарей, выполняли упражнения с мячом. Остальные игроки занимались в зале.
Сборная Уругвая в группе А победила команды Египта (1:0), Саудовской Аравии (1:0) и России (3:0), заняв первое место в турнирной таблице. В матче 1/8 финала уругвайцы одержали верх над португальцами со счетом 2:1.
В четвертьфинале сборная Уругвая сыграет с командой Франции. Встреча пройдет 6 июля в Нижнем Новгороде и начнется в 17:00 мск.
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