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Акинфеева сделали «святым»
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Акинфеева изобразили святым 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Фото: e1.ru
Екатеринбургские болельщики вывесили фотографию российского вратаря Игоря Акинфеева в образе православного святого после победы сборной России в 1/8 финала чемпионата мира-2018. Об этом сообщает E1.
Отредактированный снимок вратаря национальной команды появился на балконе в центре Екатеринбурга во время празднований победы сборной России над командой Испании. Лицо Акинфеева в анфас при помощи фотошопа поместили на стилизованное изображение иконы.
1 июля сборная России победила команду Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира. Акинфеев был признан лучшим игроком матча. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, в дополнительное время команды также не выявили победителя. В серии пенальти россияне выиграли со счетом 4:3, Акинфеев отразил два удара.
Сборная России в четвертьфинале сыграет с командой Хорватии, которая по пенальти победила датчан. Матч состоится 7 июля в Сочи. Начало встречи — в 21:00 по московскому времени.
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Комментарии1  Ещё 1 источник 
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