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Джубгу «переименовали» в Дзюбгу
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После матча Испания — Россия курорт Джубгу «переименовали» в Дзюбгу 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Болельщики в честь нападающего сборной России Артема Дзюбы «переименовали» курортный поселок Джубга в Туапсинском районе Краснодарского края. При помощи бумаги и скотча фанаты поменяли одни буквы на другие на дорожном указателе. Теперь поселок называется Дзюбга.
«На дорожных знаках наклеили буквы, плюс еще «переименовали» и одноименное местное кафе», — приводит слова председателя совета Джубгского городского поселения Руслана Шхалахова.
Дзюба забил гол с пенальти на 41-й минуте матча 1/8 финала чемпионата мира — 2018 со сборной Испании. Россияне победили в серии пенальти и вышли в четвертьфинал турнира. В активе Дзюбы теперь три гола в четырех матчах.
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