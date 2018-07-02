Посольство США поздравило Россию с победой

Посольство США поздравило сборную России с победой над Испанией

Американское посольство в Москве поздравило российскую сборную по футболу с победой в матче с Испанией в 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

«Поздравляем сборную России с победой и выходом в 1/4 финала Чемпионата мира по футболу!» — говорится в сообщении на странице дипмиссии в Twitter. Поздравляем сборную России с победой и выходом в 1/4 финала Чемпионата мира по футболу!

Photo credit: AP Images. #WorldCup2018 #ЧМ2018 pic.twitter.com/xvJlvws3Zp— Посольство США в РФ (@USEmbRu) 2 July 2018

Напомним, накануне сборная России в матче 1/8 финала одержала победу над командой Испании в серии пенальти с итоговым счетом 2-1.

В тот же день сборная Хорватии обыграла команду Дании, став соперником российской команды в четвертьфинале ЧМ, который пройдет 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи.