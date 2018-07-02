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Посольство США поздравило Россию с победой
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Посольство США поздравило сборную России с победой над Испанией 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Американское посольство в Москве поздравило российскую сборную по футболу с победой в матче с Испанией в 1/8 финала чемпионата мира по футболу.
«Поздравляем сборную России с победой и выходом в 1/4 финала Чемпионата мира по футболу!» — говорится в сообщении на странице дипмиссии в Twitter.
Напомним, накануне сборная России в матче 1/8 финала одержала победу над командой Испании в серии пенальти с итоговым счетом 2-1.
В тот же день сборная Хорватии обыграла команду Дании, став соперником российской команды в четвертьфинале ЧМ, который пройдет 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи.
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