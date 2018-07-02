На Украине попытались очернить сборную России

Украинские СМИ попытались очернить сборную России

Украинские СМИ попытались обесценить победу сборной России, вышедшей в 1/8 чемпионата мира по футболу. На страницах местной прессы лишь очернение футболистов и политиков, либо замалчивание информации.

Больше всего язвительных заметок опубликовано на украинском сайте «Обозреватель». В частности, издание пишет, что российские футболисты «обогатились» на чемпионате мира — так на Украине интерпретируют новость о том, что Российский футбольный союз получит от ФИФА не менее 16 млн долларов после успехов российской сборной. При этом общий призовой фонд ФИФА составляет 400 млн долларов.

В онлайн-трансляции матча, опубликованной на сайте издания, в целом создается впечатление мощного наступления испанцев: «россияне вжались полностью в свою штрафную», «Россия все больше прижимается к своим воротам», «Сейчас россияне вжались полностью в свою штрафную», «Самедов откровенно сбил соперника, и почему-то возмущается».

В своих статьях украинские журналисты цитируют российского музыканта Юрию Лозу, который раскритиковал игру сборной России в материале под заголовком «Такое в аду надо показывать!» Россию жестко разнесли после победы на ЧМ-2018». Также в материале издания с насмешкой говорится, что российская сборная «с Божьей помощью дотянула до серии пенальти».

Помимо глумления над спортсменами украинское издание позволило себе оскорбления в адрес главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова , которого назвали «усатым кондуктором».

Издание также публикует собранные в Сети оскорбления в адрес премьер-министра Дмитрия Медведева , который зашел в раздевалку к российским футболистам после матча с испанцами, чтобы лично поздравить сборную. Отдельную статью издание посвятило оскорблениям в адрес супруги премьера Светланы Медведевой , которая искренне обрадовалась победе сборной России.

Кроме того, опубликованы материалы с якобы самыми нелепыми обещаниями россиян в случае победы национальной сборной. Среди них — сделать татуировку, похудеть, сделать предложение любимой девушке и другие.

Также украинские журналисты высмеивают «кокошникообразных» российских болельщиков, публикуя наиболее язвительные комментарии о том, что российские фанаты пришли на стадион «поесть хот-догов», а «матч их совсем не интересует».

Отдельной статьей издание публикует мнение журналиста Саши Сотника, сетующего на то, что россияне изволили радоваться победе своей сборной на ЧМ вместо того, чтобы думать, например, о проблемах с ЖКХ. Также украинские журналисты опубликовали материал под заголовком: «Брать голыми руками: в сети высмеяли победу пьяных россиян», — в этой статье собраны самые злобные комментарии украинских интернет-пользователей о победе России.

Издание «112» ни строчки не написало о победе сборной России, но в ходе трансляции матча и в анонсе всячески пыталось унизить российских спортсменов, скрываясь под маской нейтральных заголовков.

«Хозяева турнира легко разобрались с соперниками ниже классом, но матч с Уругваем был полностью провален. Если россияне ничего не сделают со своей обороной, прощание с мундиалем может получить болезненным», — сообщает портал.

В комментариях к материалу пользователи уже прощаются с россиянами, но, как показала практика, эмоции были преждевременными.

Спортивный сайт «UA Футбол» всячески пытался игнорировать слова «Россия» и «победа», сконцентрировавшись на соперниках, команде Испании.

По мнению украинских спортивных журналистов, «команда Фернандо Йерро на ровном месте привезла в свои ворота пенальти», а «когда дело дошло до серии пенальти, где удача отвернулась лицом от испанцев».

Журналисты ТСН проигнорировали победу россиян, исключив любые упоминания о матче России и Испании, а УНИАН ограничился сухим абзацем.

Напомним, в минувшее воскресенье сборная России в матче 1/8 финала победила над командой Испании в серии пенальти с итоговым счетом 2-1.

Известно, что 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи российские спортсмены встретятся со сборной Хорватии в четвертьфинале ЧМ.