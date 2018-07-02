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Пескову задали вопрос о приезде Путина на 1/4 ЧМ
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Пескову задали вопрос о приезде Путина на матч Россия — Хорватия 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: ТАСС
В Кремле пока не знают, приедет ли президент Владимир Путин 7 июля в Сочи на матч четвертьфинала чемпионата мира по футболу, в котором встретятся сборные России и Хорватии, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Я не знаю», — передает ТАСС ответил Песков на вопрос, поедет ли президент на игру.
По его словам, изначально в графике Путина значились только визиты главы государства на матч-открытие ЧМ-2018 и на финал турнира.
«Вы знаете, что глава государства обременен многими обязанностями, которые зачастую не позволяют ему посещать те или иные мероприятия», — сказал Песков. Он добавил, что в Кремле пока не знают, приедет ли президент Франции Эммануэль Макрон на чемпионат мира по футболу. «В Москве ожидают всех тех, кто изъявит желание приехать на этот чудесный праздник футбола», — передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, ожидают ли в Кремле визита Макрона в Россию. На вопрос, есть ли какое-то подтверждение от французской стороны, Песков сказал «нет, конкретной информации пока нет».
«Но мы не исключаем такой возможности, опять же, ориентируясь на те слова, которые говорил господин президент, находясь в Санкт-Петербурге», — заявил Песков.
Напомним, 25 мая президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что надеется посетить чемпионат мира по футболу в России.
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