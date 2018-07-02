Песков сравнил победу россиян с хроникой 1945 года

Песков сравнил празднование победы в матче с Испанией с хроникой 1945 года

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сравнил празднование россиянами победы своей сборной в матче с Испанией с хроникой 9 мая 1945 года.

«Восторженные и такие эпические оценки триумфа, который был вчера, они понятны с эмоциональной точки зрения. Если посмотреть на улицы многих российских городов вчера, в том числе и Москвы, я сам лично видел, во многом это было сопоставимо с хроникой 9 мая 1945 года, разве что салюта не было», — ответил Песков, передает РИА «Новости».

Так он ответил на просьбу журналистов оценить высказывание газеты The Independent о том, что Россия не знала такого триумфа с 1945 года.

Вместе с тем, пресс-секретарь президента подчеркнул, что в данном случае речь шла о праздновании победы не в войне, а в спорте.

«Спорт — он сближает, а не разъединяет. И это честная игра, и в честной игре побеждает, как говорится, сильнейший на данный момент», — добавил он.

Песков также сообщил, что президент Владимир Путин от всей души болел за российскую сборную в матче с испанцами.

Накануне сборная России в матче 1/8 финала одержала победу над командой Испании в серии пенальти с итоговым счетом 2:1.