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Песков сравнил победу россиян с хроникой 1945 года
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Песков сравнил празднование победы в матче с Испанией с хроникой 1945 года 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сравнил празднование россиянами победы своей сборной в матче с Испанией с хроникой 9 мая 1945 года.
«Восторженные и такие эпические оценки триумфа, который был вчера, они понятны с эмоциональной точки зрения. Если посмотреть на улицы многих российских городов вчера, в том числе и Москвы, я сам лично видел, во многом это было сопоставимо с хроникой 9 мая 1945 года, разве что салюта не было», — ответил Песков, передает РИА «Новости».
Так он ответил на просьбу журналистов оценить высказывание газеты The Independent о том, что Россия не знала такого триумфа с 1945 года.
>> Как Запад отреагировал на триумф сборной России
Вместе с тем, пресс-секретарь президента подчеркнул, что в данном случае речь шла о праздновании победы не в войне, а в спорте.
«Спорт — он сближает, а не разъединяет. И это честная игра, и в честной игре побеждает, как говорится, сильнейший на данный момент», — добавил он.
Песков также сообщил, что президент Владимир Путин от всей души болел за российскую сборную в матче с испанцами.
Накануне сборная России в матче 1/8 финала одержала победу над командой Испании в серии пенальти с итоговым счетом 2:1.
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