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Тест: Российский или зарубежный болельщик?
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Тест: Сможете узнать российских болельщиков?
Рамблер
2 июля 2018
Комментарии
6
Фото: ТАСС
Каждый россиянин быстро узнает соотечественника в толпе футбольных фанатов. Или это не совсем так, и внешность бывает обманчива? Давайте проверим, сможете ли вы распознать болельщика — россиянин он или иностранец. Пройдите тест.
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Комментарии
6
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