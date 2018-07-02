Тест: Российский или зарубежный болельщик?

Тест: Сможете узнать российских болельщиков?

Каждый россиянин быстро узнает соотечественника в толпе футбольных фанатов. Или это не совсем так, и внешность бывает обманчива? Давайте проверим, сможете ли вы распознать болельщика — россиянин он или иностранец. Пройдите тест.