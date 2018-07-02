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Тест: Российский или зарубежный болельщик?
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Тест: Сможете узнать российских болельщиков? 

Рамблер 2 июля 2018
Фото: ТАСС
Каждый россиянин быстро узнает соотечественника в толпе футбольных фанатов. Или это не совсем так, и внешность бывает обманчива? Давайте проверим, сможете ли вы распознать болельщика — россиянин он или иностранец. Пройдите тест.
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