В Кремле не знают о приезде Макрона на ЧМ

В Кремле не знают, приедет ли президент Франции на ЧМ-2018

В Кремле пока не знают, приедет ли президент Франции Эмманюэль Макрон на чемпионат мира по футболу в России, передает ТАСС "Конкретной информации пока нет, но мы не исключаем такой возможности, ориентируюсь на те слова, которые говорил господин Макрон, находясь в Санкт-Петербурге на международном экономическом форуме", — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Также Песков подчеркнул, что в Москве ждут всех, кто захочет посетить матчи мундиаля. Ранее Дмитрий Медведев похвалил футболистов за победу над сборной Испании.