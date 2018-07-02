В Кремле не знают о приезде Макрона на ЧМ

В Кремле пока не знают, приедет ли президент Франции Эмманюэль Макрон на чемпионат мира по футболу в России, передает ТАСС.
"Конкретной информации пока нет, но мы не исключаем такой возможности, ориентируюсь на те слова, которые говорил господин Макрон, находясь в Санкт-Петербурге на международном экономическом форуме", — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Также Песков подчеркнул, что в Москве ждут всех, кто захочет посетить матчи мундиаля.
Ранее Дмитрий Медведев похвалил футболистов за победу над сборной Испании.