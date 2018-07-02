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В Кремле не знают о приезде Макрона на ЧМ
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В Кремле не знают, приедет ли президент Франции на ЧМ-2018 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
В Кремле пока не знают, приедет ли президент Франции Эмманюэль Макрон на чемпионат мира по футболу в России, передает ТАСС.
"Конкретной информации пока нет, но мы не исключаем такой возможности, ориентируюсь на те слова, которые говорил господин Макрон, находясь в Санкт-Петербурге на международном экономическом форуме", — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Также Песков подчеркнул, что в Москве ждут всех, кто захочет посетить матчи мундиаля.
Ранее Дмитрий Медведев похвалил футболистов за победу над сборной Испании.
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