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Медведев похвалил российских футболистов
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Медведев похвалил российских футболистов за победу над Испанией 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с победой национальной сборной в одной восьмой финала чемпионата мира по футболу. Председатель правительства считает, что такой результат достигнут не только благодаря тактике тренерского штаба и игре футболистов, но и работе руководителей спорта, в том числе вице-премьера Виталия Мутко.
"Всех, конечно, поздравляю с весьма успешным выступлением нашей футбольной сборной — победой над Испанией", — с этих слов глава кабинета министров начал совещание с вице-премьерами.
По оценке Медведева, "это результат работы и тренерского штаба, и, конечно, главного тренера, результат того, как была выстроена тактика игры, действий наших игроков — слаженных прекрасно, действия команды". "Этим много занимались и раньше, Виталий Леонтьевич (вице-премьер Мутко — ранее в должности вице-премьера курирующий спорт — прим. ТАСС) много этому сил отдал в определенный период", — добавил премьер-министр.
"Чемпионат продолжается, будем болеть за нашу сборную", — сказал Медведев.
В воскресенье он с супругой болел за сборную России на трибуне "Лужников".
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