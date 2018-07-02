Ещё
Шведы надеются дойти до 1/2 ЧМ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гранквист: шведы надеются дойти до полуфинала ЧМ, но сейчас готовится к швейцарцам 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Сборная Швеции рассчитывает на чемпионате мира 2018 года повторить результат турнира в 1994 году, когда команда дошла до полуфинала, но сейчас у футболистов все мысли только о ближайшей игре с швейцарцами. Об этом на пресс-конференции заявил капитан сборной Швеции Андреас Гранквист.
Сборная Швеции сыграет в 1/8 финала чемпионата мира против команды Швейцарии 3 июля на стадионе "Санкт-Петербург". В 1994 году шведы дошли до полуфинала, где проиграли сборной Бразилии со счетом 0:1. В матче за третье место скандинавы обыграли команду Болгарии со счетом 4:0.
"Полуфинал чемпионата мира 1994 года был очень давно, я помню всех игроков и почти все результаты. Мы надеемся повторить успех, но наша первая задача — показать хорошую игру завтра. В 1994 году чемпионат для шведов получился экстраординарным, но посмотрим, сможем ли мы достичь того же уровня", — сказал Гранквист.
"Мы со всей ответственностью готовимся к игре со швейцарцами и постараемся показать все, на что способны, будем стремиться к победе и создавать моменты независимо от того, кто выйдет на поле. У Швейцарии отличная команда, она проиграла только один раз в последних 25 матчах, но мы знаем, как против нее играть — завтра увидите", — отметил футболист.
Победитель матча Швеция — Швейцария выйдет в четвертьфинал турнира, где 7 июля в Самаре встретится с сильнейшем в паре Колумбия — Англия (3 июля, Москва, стадион "Лужники").
ТАСС: последние новости
Тренер сборной Японии: сборная Бельгии по футболу входит в тройку лучших команд мира Тренер сборной Хорватии считает команду России великой и настраивается на сложный матч ЧМ Вратарь сборной России Акинфеев после победы над испанцами проходит допинг-контроль
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине попытались очернить сборную России168
Шнуров написал стих в честь Акинфеева22
Как Запад отреагировал на триумф сборной России556
Акинфеев в детстве13
Украина бьется в истерике после победы России12
Видео
03:34
«Повезло»: Канчельскис осудил Черчесова
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:23
«Мы будем играть с лучшей командой на ЧМ»
Футбол Прочее
10:08
На Украине попытались очернить сборную России
ЧМ по футболу 2018
03:31
В победе сборной усмотрели заслугу Мутко
Футбол ЧМ по футболу 2018
10:08
Объявлен состав сборной России на матч против Испании
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:14
Шнуров написал стих в честь Акинфеева
Футбол Прочее
01:28
Как Запад отреагировал на триумф сборной России
Футбол Статьи
00:23
Сборная России празднует победу в раздевалке
ЧМ по футболу 2018
04:28
Секс-революция на ЧМ: Мужчины перессорились из-за россиянок
ЧМ по футболу 2018
03:54
Спортивные рекорды, которые невозможно побить
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение