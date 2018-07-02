Дзюба и Акинфеев стали самыми упоминаемыми игроками в соцсетях по итогам матча с испанцами

Форвард сборной России Артем Дзюба и вратарь команды Игорь Акинфеев стали самыми упоминаемыми футболистами по итогам матча 1/8 финала чемпионата мира с командой Испании. В материале ТАСС использованы данные аналитической системы Brand Analytics.

В воскресенье команда России обыграла сборную Испании на московском стадионе "Лужники" и впервые в истории вышла в четвертьфинал. Основное время завершилось со счетом 1:1. Российский защитник Сергей Игнашевич отметился автоголом на 12-й минуте, Дзюба сравнял сет на 41-й. В серии пенальти россияне победили со счетом 4:3, Акинфеев отразил два удара.

Для выявления самых популярных персон были проанализированы посты в социальных сетях болельщиков на стадионе "Лужники" в период с 16.30 — 20.00 (матч проходил с 17:00 до 19:41). По данным агентства, фамилия Дзюбы упоминалась 7938 раза, Акинфеев — 7163. Первую тройку замкнул Игнашевич (4614). Среди испанцев самым упоминаемым стал капитан Серихо Рамос (2886), занявший пятое место в рейтинге.

Не реализовавшие 11-метровые удары испанцы Коке (2128) и Яго Аспас (606) заняли девятое и 11-е места. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов (1261) замкнул десятку самых упоминаемых персон.

Всего в период с 0:00 до 23:59 было опубликовано 122179 сообщений от 77 тысяч авторов при 78-тысячной заполняемости трибун. Наибольшая активность отмечается на конце матча — 19:30 — 20:00 мск, когда число сообщений увеличилось с 5-7 тысяч до 20-29 тысяч. Пик пришелся на 19:30 (29442 сообщений от 21589 авторов) — концовку дополнительного времени и начала серии пенальти. Со стартовый свистком было опубликовано 1584 сообщений, с автоголом Игнашевича — 1417, с голом Дзюбы — 1710.

Самым популярным постом с геолокацией "Лужников" была фотография, опубликованная в аккаунте чемпионата Испании Instagram с целующим мяч испанским футболистом Андресом Иньестой

Вторым в списке самых популярных стал пост телеведущего Андрея Малахова на тему флешмоба в поддержку сборной России "Усы надежды", запущенного перед стартом чемпионата мира, и также попал в список самых популярных постов на "Самара-Арене".

Также в десятку самых популярных вошел посты актера и режиссера Данилы Козловского перед стартом игры.

Большое число просмотров собрало видео с послом ЧМ-2018 Викторией Лопыревой , которая не смогла сдержать эмоции во время гола Дзюбы и продемонстрировала их своим подписчикам.

В четвертьфинале турнира сборная России встретится с командой Хорватии. Матч состоится 7 июля в Сочи, игра начнется в 21:00 мск.