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«Роналду» захотели продать за 150 тыс. рублей
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Житель Ростова продает мяч с автографами Неймара и Роналдо за 150 тыс. рублей 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
Житель Ростова-на-Дону выставил на продажу мяч с автографами футболистов сборной Бразилии — Неймара, Фелипе Коутиньо, Фернандиньо, а также бывшего нападающего команды Роналдо за 150 тысяч рублей. Об этом рассказал ТАСС сам продавец Артем.
"Продаю [мяч]. Я работаю в отеле, где проживала сборная [Бразилии]. У команды был матч со Швейцарией, они трое суток жили в отеле. У меня есть фото их автографов — Роналдо, Неймара, Фернандиньо, Коутиньо. Я не футбольный фанат, было интересно, но деньги нужнее", — сказал он.
Объявление размещено на одном из бесплатных сайтов. По словам Артема, ему уже звонили несколько человек и интересовались памятным мячом. Также он сообщил, что торг уместен.
В Ростове-на-Дону сборная Бразилии 17 июня сыграла вничью с командой Швейцарии со счетом 1:1 в матче первого тура группового этапа.
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