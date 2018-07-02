Россияне назвали главную сенсацию ЧМ

Респонденты, принявшие участие в опросе аналитической службы Рамблера, рассказали, что их больше всего удивило на ЧМ-2018.

Большинство респондентов (61%) назвали главной сенсацией чемпионата победу россиян над сборной Испании.

Для 35% неожиданным событием стал невыход Германии из группы.

Также респонденты сочли сенсационными поражения сборных Аргентины (2% респондентов) и Португалии (2%).

Сборная РФ в 1/8 финала по пенальти обыграла команду Испании. Матч закончился ничьей (1:1), а серия пенальти — со счетом 4:3 в пользу России. Дзюбе удалось сравнять счет в первом тайме, забив гол с пенальти.