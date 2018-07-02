Болельщики водили хороводы в аэропорту Ростова

Болельщики, прилетевшие на матч Япония — Бельгия, водили хороводы в аэропорту Ростова

Иностранные болельщики, прилетевшие в Ростов-на-Дону на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Бельгии и Японии, водили хороводы и танцевали вместе с казаками, передает корреспондент ТАСС

В аэропорту Платов гостей встречали казачьи коллективы, они пели и играли на народных инструментах. Иностранные болельщики из Сингапура, Японии, Колумбии с большим желанием присоединялись к ним и тоже танцевали.

"Это здорово, весело очень, меня пригласила танцевать красивая девушка, я и пошел. Вообще в России все очень дружелюбные. А из русских песен я знаю только одну", — говорит болельщик из Колумбии Хуан и начинает петь "Калинку".

В Ростов-на-Дону он прилетел специально, чтобы посмотреть на игру бельгийцев.

Болельщик из Японии Исихара Акира даже сыграл на барабане. "Мне нравится музыка, и в России хорошо. Прилетел поддержать свою сборную", — рассказал он журналистам.

Шарм Кападия прилетел на игру из Бомбея, он считает, что у сборной Бельгии хорошие шансы на выход в 1/4 финала. "Думаю, счет будет 2:0 в пользу бельгийцев, — поделился он своими ожиданиями от матча. — В России очень атмосферно, уже попробовал вкусные вареники с картошкой".

По словам министра культуры Ростовской области Владимира Бабина, болельщикам интересна культура и местные традиции. "Сегодня мы уже встречаем болельщиков из Бельгии и Японии. Все с большим любопытством хотят познакомиться с казачьей культурой, кто такой казак, это их увлекает", — сказал он журналистам, добавив, что площадки продолжат работать в Ростове-на-Дону до 15 июля.

Матчи ЧМ в Ростове

В Ростове-на-Дону на чемпионате сборная Бразилии 17 июня сыграла вничью с командой Швейцарии со счетом 1:1 в матче первого тура группового этапа. 20 июня состоялась встреча команд из Саудовской Аравии и Уругвая (0:1). 23 июня команда Мексики обыграла сборную Южной Кореи со счетом 2:1. 26 июня сборная Хорватии обыграла со счетом 2:1 команду Исландии.

2 июля в городе состоится матч 1/8 финала между сборными Бельгии и Японии.