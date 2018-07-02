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«Фанаты в кокошниках» станут талисманами сборной РФ
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«Фанаты в кокошниках» станут талисманами сборной РФ 

Рамблер 2 часа назад
Фото: кадр из видео
Трио «фанатов в кокошниках» пригласили на матч четвертьфинала между Россией и Хорватией в качестве «талисманов». Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на одного из болельщиков Дмитрия Гнатюка.
По его словам, к болельщикам обратились «организаторы» и заявили, что им нужно обязательно присутствовать на следующей игре. На популярном фото фанаты сидят в красной, синей и белой футболках, напоминая триколор, поэтому их назвали «талисманом» сборной РФ.
Гнатюк подчеркнул, что кокошник — «это такой русский символ вне гендерных характеристик».
1 июля на московском стадионе «Лужники» прошел матч Россия-Испания. Матч закончился ничьей (1:1), но серия пенальти завершилась со счетом 4:3 в пользу России.
Интернет-пользователи обратили внимание на один из кадров трансляции матча — поедающих хотдоги двух мужчин и женщину в кокошниках. Этот кадр стал поводом для множества шуток и фотожаб.
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