«Фанаты в кокошниках» станут талисманами сборной РФ

Трио «фанатов в кокошниках» пригласили на матч четвертьфинала между Россией и Хорватией в качестве «талисманов». Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на одного из болельщиков Дмитрия Гнатюка.

По его словам, к болельщикам обратились «организаторы» и заявили, что им нужно обязательно присутствовать на следующей игре. На популярном фото фанаты сидят в красной, синей и белой футболках, напоминая триколор, поэтому их назвали «талисманом» сборной РФ.

Гнатюк подчеркнул, что кокошник — «это такой русский символ вне гендерных характеристик».

1 июля на московском стадионе «Лужники» прошел матч Россия-Испания. Матч закончился ничьей (1:1), но серия пенальти завершилась со счетом 4:3 в пользу России.

Интернет-пользователи обратили внимание на один из кадров трансляции матча — поедающих хотдоги двух мужчин и женщину в кокошниках. Этот кадр стал поводом для множества шуток и фотожаб.