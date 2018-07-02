Черчесов оценил сборную Хорватии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал « Московскому комсомольцу » состав соперников своих подопечных по четвертьфиналу чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Команда Хорватии имеет классных исполнителей», — отметил он, не став выделять кого-либо из них отдельно.

По словам наставника, сейчас он не хочет ничего «конкретизировать», а намерен вместе со своими помощниками «смотреть» и «изучать» соперников в дни, оставшиеся до 1/4 финала.

1 июля сборная Россия в серии пенальти победила Испанию и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу 2018 года. Несколько часов спустя Хорватия также в серии одиннадцатиметровых ударов переиграла команду Дании, став соперником россиян по второму раунду плей-офф.