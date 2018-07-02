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Черчесов оценил сборную Хорватии
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Черчесов оценил сборную Хорватии 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Reuters
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал «Московскому комсомольцу» состав соперников своих подопечных по четвертьфиналу чемпионата мира по футболу 2018 года.
«Команда Хорватии имеет классных исполнителей», — отметил он, не став выделять кого-либо из них отдельно.
По словам наставника, сейчас он не хочет ничего «конкретизировать», а намерен вместе со своими помощниками «смотреть» и «изучать» соперников в дни, оставшиеся до 1/4 финала.
1 июля сборная Россия в серии пенальти победила Испанию и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу 2018 года. Несколько часов спустя Хорватия также в серии одиннадцатиметровых ударов переиграла команду Дании, став соперником россиян по второму раунду плей-офф.
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