Бабченко отреагировал на победу сборной России

Журналист Аркадий Бабченко , чью смерть недавно инсценировали на Украине, сравнил реакцию россиян на победу национальной сборной в 1/8 финала чемпионата мира по футболу с реакцией на присоединение Крыма.

«Когда случился крымнаш, страна в четырнадцатом году поголовно сошла с ума. Это было страшно. Люди совершенно потеряли способность мыслить. Глаза были залиты величием и победой», — написал он в своем Facebook.

Теперь, по его словам, с россиянами происходит «то же самое». Веселье по случаю победы он называет «стадным», характеризуя ситуацию словом «победобесие». По его мнению, именно за это презирают россиян.

«Не важно, какое (победобесие) — крымнашисткое ли, девятомайское ли, футбольное ли. В одно из них вы все равно свалились. Вляпались. Крымнаш прошли, девятое мая прошли, а футбол — не пережили», — написал он.

Бабченко считает россиян «избирательными», так как «в футбол победили „наши“, а Донбасс бомбят „не наши“ (отметим, что, как признали в ООН , вина за большую часть жертв среди гражданского населения Донбасса лежит на украинских военных).

»Произошло то, что и должно было произойти. Больше нет никакой оппозиционной России», — написал Бабченко.

В конце поста о «победобесии» Бабченко «традиционно» добавил номера карты Сбербанка , «Яндекс-кошелька» и других своих счетов, на которые ему можно перечислять деньги.

Накануне сборная России впервые в истории вышла в 1/4 финала ЧМ-2018 во время игры со сборной Испании.