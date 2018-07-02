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Бабченко отреагировал на победу сборной России
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Бабченко отреагировал на победу сборной России 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: ТАСС
Журналист Аркадий Бабченко, чью смерть недавно инсценировали на Украине, сравнил реакцию россиян на победу национальной сборной в 1/8 финала чемпионата мира по футболу с реакцией на присоединение Крыма.
«Когда случился крымнаш, страна в четырнадцатом году поголовно сошла с ума. Это было страшно. Люди совершенно потеряли способность мыслить. Глаза были залиты величием и победой», — написал он в своем Facebook.
Теперь, по его словам, с россиянами происходит «то же самое». Веселье по случаю победы он называет «стадным», характеризуя ситуацию словом «победобесие». По его мнению, именно за это презирают россиян.
«Не важно, какое (победобесие) — крымнашисткое ли, девятомайское ли, футбольное ли. В одно из них вы все равно свалились. Вляпались. Крымнаш прошли, девятое мая прошли, а футбол — не пережили», — написал он.
Бабченко считает россиян «избирательными», так как «в футбол победили „наши“, а Донбасс бомбят „не наши“ (отметим, что, как признали в ООН, вина за большую часть жертв среди гражданского населения Донбасса лежит на украинских военных).
»Произошло то, что и должно было произойти. Больше нет никакой оппозиционной России», — написал Бабченко.
В конце поста о «победобесии» Бабченко «традиционно» добавил номера карты Сбербанка, «Яндекс-кошелька» и других своих счетов, на которые ему можно перечислять деньги.
Накануне сборная России впервые в истории вышла в 1/4 финала ЧМ-2018 во время игры со сборной Испании.
Отметим, что в понедельник стало известно, что российские пранкеры разыграли главу СБУ Василия Грицака, позвонив ему от имени Бабченко и сообщив о нападении на себя во время просмотра матча Россия — Испания в баре.
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