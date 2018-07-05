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Неймару пообещали земельный участок в Казани
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Неймару пообещали земельный участок в Казани 

Рамблер 3 часа назад
Фото: ТАСС
Мэр Казани Ильсур Метшин пообещал подарить игроку сборной Бразилии Неймару землю в экорайоне, если он забьет три гола в матче с Бельгией. Об этом сообщает ТАСС.
По мнению главы города, соседство с Неймаром в новом районе станет «магнитом» для покупателей жилья. Также за гол игроку могут подарить квартиру.
«В Бразилии же жарко», — отметил Метшин.
Мэр добавил, что для осуществления задумки местные власти найдут спонсоров.
Экспериментальный экорайон построят на территории бывшей артиллерийской базы в Казани. По задумке, дома будут «интегрированы в природный ландшафт».
Сборные Бразилии и Бельгии встретятся 6 июля на «Казань Арене» в матче четвертьфинала.
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