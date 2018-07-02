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Футболисты из Дании после поражения ушли из спорта
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Два футболиста сборной Дании объявили о завершении карьеры в национальной команде после поражения от Хорватии 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Полузащитники сборной Дании Уильям Квист и Микаэль Крон-Дели объявили о завершении международной карьеры после поражения от команды Хорватии в матче 1/8 финала чемпионата мира в России.
«Спасибо за много хороших лет игрокам, тренерам, менеджерам и болельщикам. Всегда любил гимн страны вместе с вами, ребята. Я сделал всё, что мог», — написал Квист в своём Facebook.
33-летний Квист провёл в составе сборной Дании 81 матч и забил два гола. 35-летний Крон-Дели сыграл 59 игр в майке сборной Дании и отличился шесть раз.
Ранее голкипер сборной Дании по футболу Каспер Шмейхель высказал мнение об организации чемпионата мира 2018 года, проходящего в России.
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