Футболисты из Дании после поражения ушли из спорта

Два футболиста сборной Дании объявили о завершении карьеры в национальной команде после поражения от Хорватии

Полузащитники сборной Дании Уильям Квист Микаэль Крон-Дели объявили о завершении международной карьеры после поражения от команды Хорватии в матче 1/8 финала чемпионата мира в России.

«Спасибо за много хороших лет игрокам, тренерам, менеджерам и болельщикам. Всегда любил гимн страны вместе с вами, ребята. Я сделал всё, что мог», — написал Квист в своём Facebook.

33-летний Квист провёл в составе сборной Дании 81 матч и забил два гола. 35-летний Крон-Дели сыграл 59 игр в майке сборной Дании и отличился шесть раз.