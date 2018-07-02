Сборная России испортила Боярскому спектакль

Сборная России по футболу испортила спектакль с Боярским

Народный артист России Михаил Боярский , являющийся также заядлым футбольным болельщиком, когда узнал о победе российской сборной в матче с испанцами на ЧМ-2018, забыл слова спектакля на сцене.

«Я забыл текст на сцене», — цитирует Боярского ТАСС.

Актер сообщил, что спектакль с его участием начинался в 19.00 мск, я он пришел в театр в 15.00 мск, «чтобы приготовиться, загримироваться и с пяти часов сидел смотрел матч — взял с собой телевизор, посмотрел первый, второй таймы даже чуть не до конца дополнительное время».

«И тут мне нужно было выходить на сцену, а жена взяла и брякнула: «Наши выиграли» — и у меня «белый лист». Зрители ничего не понимают: я онемел, мне нужно было говорить мою реплику, а я уже ничего не соображаю», — отметил Михаил Боярский.

Актер отметил, что «был страшно расстроен», поскольку «не смог посмотреть самое интересное — пенальти».

«Такие стрессы, которые я испытал на сцене, наверное, схожи с игрой футболистов. Либо я на сцену больше не пойду, когда наши играют, либо не знаю, надо бросать профессию, становиться болельщиком профессиональным, потому что совместить театр и футбол невозможно», — добавил актер.

По его словам, после этого он «взял себя в руки, доиграл первый акт, а в антракте посмотрел повтор серии пенальти».

Накануне сборная России впервые в истории вышла в 1/4 финала ЧМ-2018 во время игры со сборной Испании.