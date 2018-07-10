Тренер сборной Англии рассказал о настоящей России

Тренер сборной Англии заявил о лживых публикациях в британских СМИ о России

Главный тренер английской сборной по футболу Гарет Саутгейт еще до приезда на ЧМ-2018 подозревал, что негативные публикации в британских СМИ о России лживы.

«То, как нас принимают здесь, — просто фантастика. Организация турнира — высший класс. Я знаю, что и в прошлом году на Кубке конфедераций было точно так же. Перед турниром пришлось видеть много неприятных историй. Я уже тогда думал, что они являются ложью, и они таковыми и оказались», — сказал Саутгейт на пресс-конференции, передает ТАСС.

Он также отметил, что турнир получился «очень увлекательным».

Сборная Англии встретится в полуфинале ЧМ-2018 со сборной Хорватии 11 июля. Во вторник сыграет другая пара полуфиналистов — команды Франции и Бельгии.

Ранее английские болельщики признались, что разногласия между Москвой и Лондоном не помешали россиянам тепло встретить иностранных гостей, и назвали пребывание на ЧМ-2018 вечеринкой.

Другой английский футбольный болельщик по имени Тео записал видеоролик, в котором развенчал мифы о России.

Ранее вернувшийся на родину болельщик сборной Англии Мэтт Мэйбери пристыдил британские СМИ за пропаганду против россиян.