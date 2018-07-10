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Тренер сборной Англии рассказал о настоящей России
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Тренер сборной Англии заявил о лживых публикациях в британских СМИ о России 

Деловая газета «Взгляд» 10 июля 2018
Фото: РИА Новости
Главный тренер английской сборной по футболу Гарет Саутгейт еще до приезда на ЧМ-2018 подозревал, что негативные публикации в британских СМИ о России лживы.
«То, как нас принимают здесь, — просто фантастика. Организация турнира — высший класс. Я знаю, что и в прошлом году на Кубке конфедераций было точно так же. Перед турниром пришлось видеть много неприятных историй. Я уже тогда думал, что они являются ложью, и они таковыми и оказались», — сказал Саутгейт на пресс-конференции, передает ТАСС.
Он также отметил, что турнир получился «очень увлекательным».
Сборная Англии встретится в полуфинале ЧМ-2018 со сборной Хорватии 11 июля. Во вторник сыграет другая пара полуфиналистов — команды Франции и Бельгии.
Ранее английские болельщики признались, что разногласия между Москвой и Лондоном не помешали россиянам тепло встретить иностранных гостей, и назвали пребывание на ЧМ-2018 вечеринкой.
Другой английский футбольный болельщик по имени Тео записал видеоролик, в котором развенчал мифы о России.
Ранее вернувшийся на родину болельщик сборной Англии Мэтт Мэйбери пристыдил британские СМИ за пропаганду против россиян.
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