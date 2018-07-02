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«Ничего особенного»: Мутко о победе России над Испанией
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«Ничего особенного»: Мутко о победе России над Испанией 

Рамблер 2 часа назад
Вице-премьер России Виталий Мутко прокомментировал победу российской сборной над командой Испании в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Интервью опубликовано на сайте Российского футбольного союза.
По словам вице-премьера, «ничего особенного» не произошло.
>> В победе сборной усмотрели заслугу Мутко
«Что произошло? Я считаю, что ничего особенного, потому что команда двигалась к этому, работала очень много, большой подготовительный период прошла. В целом, я думаю, что она заслужила выход в ¼ финала», — сказал Мутко.
По словам Мутко, обыграть испанцев российским футболистам позволила «огромная самоотдача» игроков и правильно выбранная тактика тренерского штаба.
Мутко заявил, что во время второго тайма было видно, что «испанцы соглашались на ничью» и «надеялись на свое мастерство в пробитии пенальти».
«Но у нас есть такой голкипер как Игорь (Акинфеев) и, конечно, такие парни, которые хладнокровно пробили пенальти», — сказал вице-премьер.
Накануне сборная России обыграла сборную Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Игорь Акинфеев в серии послематчевых пенальти отразил два удара, причем решающий мяч он отбил ногой.
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