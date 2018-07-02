Неймар отреагировал на критику

Неймар высказался о критике в его адрес

Нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар ответил на критику, которую он получает во время чемпионата мира 2018 года в России.

«Меня хотят дискредитировать. Я не сильно беспокоюсь о критике, потому что она влияет на спортсменов. В последних двух матчах я не говорил с прессой, потому что многие переходят на повышенный тон, обвиняют меня. Моя миссия в России — побеждать. Надеюсь, что смогу набрать оптимальную форму и достичь того, зачем мы сюда прилетели. Мы продолжаем набирать обороты», — сказал Неймар на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Неймар признан лучшим игроком матча Бразилия — Мексика.