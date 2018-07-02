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Неймар отреагировал на критику
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Неймар высказался о критике в его адрес 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар ответил на критику, которую он получает во время чемпионата мира 2018 года в России.
«Меня хотят дискредитировать. Я не сильно беспокоюсь о критике, потому что она влияет на спортсменов. В последних двух матчах я не говорил с прессой, потому что многие переходят на повышенный тон, обвиняют меня. Моя миссия в России — побеждать. Надеюсь, что смогу набрать оптимальную форму и достичь того, зачем мы сюда прилетели. Мы продолжаем набирать обороты», — сказал Неймар на пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что Неймар признан лучшим игроком матча Бразилия — Мексика.
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