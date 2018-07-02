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Сборные Бельгии и Японии не забили голов в первом тайме
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Сборные Бельгии и Японии не забили голов в первом тайме 

LiveSport.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Сборная Бельгии играет вничью с командой Японии после первого тайма матча 1/8 финала чемпионата мира.
Результат встречи, которая проходит на «Ростов Арене», после первых 45 минут — 0:0.
«Красные дьяволы» владеют инициативой, однако пройти японскую оборону им довольно сложно.
На 27-й минуте опасный удар по воротам нанес Эден Азар, но Эйдзи Кавасима отбил мяч в сторону. Еще через минуту на острие атаки оказался Венсан Компани, у которого не вышел удар с близкой дистанции.
Сборная Японии запомнилась ударом головой от Юйи Осако на 31-й минуте. Впрочем, Тибо Куртуа спокойно с ним справился.
На последней минуте первого тайма тот же Осако успел подставить ногу под прострел партнера, после чего Куртуа не смог зафиксировать мяч в руках, но успел догнать сферу вблизи линии ворот.
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