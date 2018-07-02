Бельгия вырвала победу у Японии на последних минутах

Сборная Бельгии по футболу одержала победу над национальной командой Японии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу.
Встреча завершилась со счётом 3:2.
Первый гол в матче был забит на 48-й минуте усилиями нападающего японской команды Генки Харагусе. Спустя четыре минуты его партнёр Такаси Инуи удвоил преимущество.
Подопечные Роберто Мартинеса смогли восстановить равновесие благодаря мячам Яна Вертонгена (69-я минута) и Маруана Феллайни (74-я минута). Победный гол забил Насер Шадли на 90-й минуте.
В четвертьфинале бельгийцы сыграют со сборной Бразилии.
Ранее чемпион Европы по футболу и ведущий шоу на RT Петер Шмейхель оценил выступления сборных Бельгии и Японии на ЧМ-2018 по футболу.