Бельгия вырвала победу у Японии на последних минутах

Сборная Бельгии вырвала победу у Японии в матче 1/8 финала ЧМ

Сборная Бельгии по футболу одержала победу над национальной командой Японии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

Встреча завершилась со счётом 3:2.

Первый гол в матче был забит на 48-й минуте усилиями нападающего японской команды Генки Харагусе. Спустя четыре минуты его партнёр Такаси Инуи удвоил преимущество.

В четвертьфинале бельгийцы сыграют со сборной Бразилии

Ранее чемпион Европы по футболу и ведущий шоу на RT Петер Шмейхель оценил выступления сборных Бельгии и Японии на ЧМ-2018 по футболу.