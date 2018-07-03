«Мне предложили секс 32 мексиканца»

Секс-скандал на ЧМ: россиянка назвала преимущества иностранцев

Екатеринбурженка рассказала местному порталу E1, чем интернет-знакомства с иностранцами отличаются от таковых с русскими.

По словам девушки, она «вспомнила» о том, что зарегистрирована в приложении «Тиндер» лишь 27 июня, когда в городе проходил матч чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными Мексики и Швеции.

«Открыла и испытала шок!» — призналась она.

Судя по карте, ее окружали «бесконечные Хулио и Родриго», несколько «шведских Михаэлей» и практически не было «Вань и Саш». После этого шок девушки сменился удивлением от того, как сильно иностранные мужчины отличаются от русских.

«Не в пользу россиян», — предупредила она.

По словам екатеринбурженки, фото зарубежных гостей города были красивыми и «классными», а местных — «унылыми». Девушка привела несколько убедительных примеров.

Затем она похвалила иностранцев, «сразу, без предисловий» звавших ее в отель, за «честность, свободу и открытость», а также за желание хорошо провести время и настойчивость.

«А знаете, как пикапят россиянок наши парни? Никак», — спросила и ответила она.

По ее словам, иностранные мужчины общительны и любят секс, что нравится девушкам и является совершенно нормальным.

Екатеринбурженка рассказала, что лишь за одну ночь получила предложения заняться любовью от 32 мексиканцев, семи шведов, четырех граждан США, одной из которых была женщина, одного перуанца и нуля русских. Она не встретилась ни с кем, но лишь в связи с занятостью на работе.

«Одно можно сказать с уверенностью: россиянки не забудут ЧМ-2018», — призналась она.

По ее словам, иностранцы заставили русских девушек пересмотреть свое отношение к местным мужчинам.