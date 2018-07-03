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«Мне предложили секс 32 мексиканца»
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Секс-скандал на ЧМ: россиянка назвала преимущества иностранцев 

Рамблер 4 часа назад
Екатеринбурженка рассказала местному порталу E1, чем интернет-знакомства с иностранцами отличаются от таковых с русскими.
По словам девушки, она «вспомнила» о том, что зарегистрирована в приложении «Тиндер» лишь 27 июня, когда в городе проходил матч чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными Мексики и Швеции.
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«Открыла и испытала шок!» — призналась она.
Судя по карте, ее окружали «бесконечные Хулио и Родриго», несколько «шведских Михаэлей» и практически не было «Вань и Саш». После этого шок девушки сменился удивлением от того, как сильно иностранные мужчины отличаются от русских.
«Не в пользу россиян», — предупредила она.
По словам екатеринбурженки, фото зарубежных гостей города были красивыми и «классными», а местных — «унылыми». Девушка привела несколько убедительных примеров.
Затем она похвалила иностранцев, «сразу, без предисловий» звавших ее в отель, за «честность, свободу и открытость», а также за желание хорошо провести время и настойчивость.
«А знаете, как пикапят россиянок наши парни? Никак», — спросила и ответила она.
По ее словам, иностранные мужчины общительны и любят секс, что нравится девушкам и является совершенно нормальным.
Екатеринбурженка рассказала, что лишь за одну ночь получила предложения заняться любовью от 32 мексиканцев, семи шведов, четырех граждан США, одной из которых была женщина, одного перуанца и нуля русских. Она не встретилась ни с кем, но лишь в связи с занятостью на работе.
«Одно можно сказать с уверенностью: россиянки не забудут ЧМ-2018», — призналась она.
По ее словам, иностранцы заставили русских девушек пересмотреть свое отношение к местным мужчинам.
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