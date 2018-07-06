Все билеты на матч ЧМ-2018 Россия — Хорватия проданы

Все билеты на матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу, в котором встретятся сборные Хорватии и России, проданы, сообщил ТАСС в пятницу замгубернатора Краснодарского края Николай Долуда , курирующий подготовку и проведение чемпионата со стороны администрации региона.

Четвертьфинал Россия — Хорватия пройдет 7 июля в Сочи, начало встречи — в 21:00 мск. Хорватская команда прилетела в Сочи в понедельник. Ожидается, что к матчу прилетят несколько тысяч хорватских болельщиков, для этого даже организованы несколько чартеров из Загреба. Российские футболисты прибыли в четверг.

"На матче Россия — Хорватия мы ожидаем порядка 7-10 тыс. иностранных болельщиков. Стадион будет заполнен на 100% — все билеты на игру проданы. Этот матч, как вы знаете, пользуется повышенным интересом — в Сочи прибудут дополнительные поезда из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова. Увеличено также количество чартерных авиарейсов", — сказал Долуда.

Он отметил, что перед матчем были проведены дополнительные занятия с контролерами-распорядителями, волонтерами и сотрудниками охраны. Все системы безопасности исправны. Накануне игры проведена комплексная проверка оборудования и всех инженерных систем стадиона.

"Город и стадион полностью готовы к приему гостей матча 1/4 финала. Надеемся на зрелищную игру", — добавил вице— губернатор.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Встреча Россия — Хорватия станет последней для сочинского стадиона "Фишт" в рамках чемпионата мира. Сочи уже принял матчи Испания — Португалия (3:3), Бельгия — Панама (3:0), Германия — Швеция (2:1) и Перу — Австралия (2:0), а также матч 1/8 финала Уругвай — Португалия (2:1).