Неймара назвали посмешищем чемпионата 

Интернет-пользователи обвинили нападающего сборной Бразилии Неймара в симуляции во время игры с Мексикой на ЧМ-2018. Внимание на это обратила «Газета.ру».
По данным издания, речь идет о 71-й минуте игры. В этот момент Неймар лежал на газоне с мячом между стоп. Когда защитник мексиканцев Мигель Лаюн подошел и взял мяч, Неймар закричал и схватился за ногу. При этом повтор доказал, что Лаюн действительно наступил на бразильца.
Пользователи назвали Неймара «клоуном» и «нахальным обманщиком», который «изображает травмы ради легких побед». Бразильца сравнили с людьми, которые «попадают под машины» ради получения компенсации.
Также в твиттере появилось множество фотожаб с Неймаром.
When someone touches Neymar.. #BRAMEX pic.twitter.com/BrUcXPrUUi— عمر زمان (@Omar_zmn) 2 июля 2018 г.
Бразилия обыграла Мексику со счетом 2:0 в 1/8 финала ЧМ-2018 и вышла в четвертьфинал. Первый гол на 51-й минуте забил Неймар, автором второго гола на 88-й минуте стал полузащитник Роберто Фирмино.