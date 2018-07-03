Неймара назвали посмешищем чемпионата

Интернет-пользователи обвинили нападающего сборной Бразилии Неймара в симуляции во время игры с Мексикой на ЧМ-2018. Внимание на это обратила «Газета.ру»

По данным издания, речь идет о 71-й минуте игры. В этот момент Неймар лежал на газоне с мячом между стоп. Когда защитник мексиканцев Мигель Лаюн подошел и взял мяч, Неймар закричал и схватился за ногу. При этом повтор доказал, что Лаюн действительно наступил на бразильца.

Пользователи назвали Неймара «клоуном» и «нахальным обманщиком», который «изображает травмы ради легких побед». Бразильца сравнили с людьми, которые «попадают под машины» ради получения компенсации.

Также в твиттере появилось множество фотожаб с Неймаром.