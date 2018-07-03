Аргентинцев задержали на Красной площади

Болельщиков задержали на Красной площади

Футбольные фанаты были задержаны в Москве из-за запуска дрона на Красной площади, сообщает «Интерфакс»

По словам осведомленного об этом собеседника агентства, минувшим вечером двое аргентинцев 32 и 35 лет, приехавшие в столицу России ради посещения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, запустили коптер с Лобного места на Красной площади.

Сразу после запуска аргентинцы были задержаны московскими правоохранителями, их летательный аппарат был изъят, а сами мужчины в ближайшее время могут стать фигурантами административного дела, вопрос о возбуждении которого сейчас решается.

Ранее аргентинские фанаты стали участниками другого инцидента. 21 июня на арене «Нижний Новгород», где в это время завершался матч группового этапа мундиаля между сборными Аргентины и Хорватии, несколько болельщиков первой напали фаната второй.