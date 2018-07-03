Ещё
Аргентинцев задержали на Красной площади
Далее:
Читайте также:
Ещё

Болельщиков задержали на Красной площади 

Рамблер 3 часа назад
Фото: ТАСС
Футбольные фанаты были задержаны в Москве из-за запуска дрона на Красной площади, сообщает «Интерфакс».
По словам осведомленного об этом собеседника агентства, минувшим вечером двое аргентинцев 32 и 35 лет, приехавшие в столицу России ради посещения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, запустили коптер с Лобного места на Красной площади.
Сразу после запуска аргентинцы были задержаны московскими правоохранителями, их летательный аппарат был изъят, а сами мужчины в ближайшее время могут стать фигурантами административного дела, вопрос о возбуждении которого сейчас решается.
Ранее аргентинские фанаты стали участниками другого инцидента. 21 июня на арене «Нижний Новгород», где в это время завершался матч группового этапа мундиаля между сборными Аргентины и Хорватии, несколько болельщиков первой напали фаната второй.
Комментарии11
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Дзюбы заметили след от укола. Сколько можно?60
Успехи России на ЧМ сравнили с «потемкинскими деревнями»159
Сотрудник стадиона «Спартак» похитил миллионы12
В футболе разразился новый допинговый скандал104
«Мне предложили секс 32 мексиканца»466
Видео
01:24
В футболе разразился новый допинговый скандал
Футбол Легкая атлетика
03:34
«Повезло»: Канчельскис осудил Черчесова
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:30
Стало известно, кто научил Акинфеева легендарному сейву
Футбол Прочее
00:43
Английские болельщики: в России очень дружелюбные люди
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00
Месси сбежал с базы сборной после поражения на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:34
Успехи России на ЧМ сравнили с «потемкинскими деревнями»
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:30
«Ничего особенного»: Мутко о победе России над Испанией
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Баскетбольный матч завершился жестокой дракой
Баскетбол
04:28
«Мне предложили секс 32 мексиканца»
ЧМ по футболу 2018
00:11
«Если наши выиграют у хорватов, начнем худеть»
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение