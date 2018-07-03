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Болельщик погиб, отмечая победу сборной РФ
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Болельщик погиб, отмечая победу сборной РФ 

Рамблер 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Житель Москвы погиб, празднуя победу сборной России над Испанией на ЧМ-2018. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Мужчине было 45 лет. По данным канала, 1 июля после игры он отправился гулять в центре столицы, затем пошел в Парк Горького и к утру оказался у моста через Москву-реку.
Mash отмечает, что болельщик, находясь в нетрезвом состоянии, залез на опоры моста. Мужчина не удержался и упал с высоты в несколько десятков метров. В воде он потерял сознание и утонул.
Ранее в Екатеринбурге госпитализировали фаната, слишком сильно кричавшего во время просмотра матча Россия — Саудовская Аравия. Мужчина начал задыхаться после того, как закричал «Гол!». Врачи заявили, что у болельщика произошел легочный спазм.
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