Болельщик погиб, отмечая победу сборной РФ

Житель Москвы погиб, празднуя победу сборной России над Испанией на ЧМ-2018. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчине было 45 лет. По данным канала, 1 июля после игры он отправился гулять в центре столицы, затем пошел в Парк Горького и к утру оказался у моста через Москву-реку.

Mash отмечает, что болельщик, находясь в нетрезвом состоянии, залез на опоры моста. Мужчина не удержался и упал с высоты в несколько десятков метров. В воде он потерял сознание и утонул.

Ранее в Екатеринбурге госпитализировали фаната, слишком сильно кричавшего во время просмотра матча Россия — Саудовская Аравия. Мужчина начал задыхаться после того, как закричал «Гол!». Врачи заявили, что у болельщика произошел легочный спазм.