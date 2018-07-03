Россияне отреагировали на обвинения в адрес бразильских футболистов

Аналитическая служба Рамблера узнала, что россияне думают об обвинениях в употреблении допинга в адрес бразильских футболистов.

Большинство респондентов (57%) не поверили обвинениям, назвав их провокацией. 12% опрошенных заявили, что обвинения не случайны, "дыма без огня не бывает".

Треть опрошенных (31%) сообщили, что не интересуются этой историей.

Скандальный немецкий журналист Хайо Зеппельт выпустил новый фильм о допинге. Новая работа немца под названием «Тайны о допинге: бразильский двенадцатый игрок — хитрости в стране футбола» посвящена применению допинга футболистами в Бразилии, а также в других странах Южной Америки.