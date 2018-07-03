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Россияне отреагировали на обвинения в адрес бразильских футболистов
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Россияне отреагировали на обвинения в адрес бразильских футболистов 

Рамблер 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Аналитическая служба Рамблера узнала, что россияне думают об обвинениях в употреблении допинга в адрес бразильских футболистов.
Большинство респондентов (57%) не поверили обвинениям, назвав их провокацией. 12% опрошенных заявили, что обвинения не случайны, "дыма без огня не бывает".
Треть опрошенных (31%) сообщили, что не интересуются этой историей.
Скандальный немецкий журналист Хайо Зеппельт выпустил новый фильм о допинге. Новая работа немца под названием «Тайны о допинге: бразильский двенадцатый игрок — хитрости в стране футбола» посвящена применению допинга футболистами в Бразилии, а также в других странах Южной Америки.
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