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Российский защитник может пропустить матч с Хорватией
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Российский защитник может пропустить матч с Хорватией 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Защитник сборной России Юрий Жирков не сыграет в матче ¼ финала чемпионата мира против сборной Хорватии. Предварительный диагноз футболиста, воспаление сухожилия одной из мышц голени, подтвердился.
«Предварительный диагноз Юрия Жиркова подтверждён. В ближайшие дни он будет проходить лечение в расположении сборной. Точные сроки его восстановления на данный момент назвать нельзя», — говорится в официальном «Твиттере» сборной России.
Ранее главный тренер команды Станислав Чечрчесов в ходе пресс-конференции после матча 1/8 финала со сборной Испании заявил, что Жирков, вероятно, больше не выйдет на поле на чемпионате мира.
34-летний Юрий Жирков был заменен после первого тайма игры с испанцами из-за боли в ноге.
Матч ¼ финала Россия-Хорватия пройдет 7 июля в Сочи.
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