Российский защитник может пропустить матч с Хорватией

Защитник сборной России Юрий Жирков не сыграет в матче ¼ финала чемпионата мира против сборной Хорватии. Предварительный диагноз футболиста, воспаление сухожилия одной из мышц голени, подтвердился.

«Предварительный диагноз Юрия Жиркова подтверждён. В ближайшие дни он будет проходить лечение в расположении сборной. Точные сроки его восстановления на данный момент назвать нельзя», — говорится в официальном «Твиттере» сборной России.

Предварительный диагноз Юрия Жиркова подтверждён. В ближайшие дни он будет проходить лечение в расположение сборной. Точные сроки его восстановления на данный момент назвать нельзя. pic.twitter.com/DBJbfvNPns— Сборная России (@TeamRussia) 3 июля 2018 г.

Ранее главный тренер команды Станислав Чечрчесов в ходе пресс-конференции после матча 1/8 финала со сборной Испании заявил, что Жирков, вероятно, больше не выйдет на поле на чемпионате мира.

34-летний Юрий Жирков был заменен после первого тайма игры с испанцами из-за боли в ноге.

Матч ¼ финала Россия-Хорватия пройдет 7 июля в Сочи.